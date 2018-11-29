Edirne'deki sağanak - Hayatını kaybeden yaşlı adam toprağa verildi
: - Cenazeden genel görüntüler Edirne 'deki sağanak - Aşırı yağış nedeniyle derenin taşması sonucu hayatını kaybeden yaşlı adam toprağa verildiEDİRNE (AA) - Edirne 'de aşırı yağış nedeniyle derenin taşması sonucu hayatını kaybeden yaşlı adam defnedildi.Dün kuvvetli sağanak nedeniyle Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünden geçen derenin taşması sonucu evinin avlusunda ölü olarak bulunan Veysel Evren'nin (78) cenazesi, Edirne Devlet Hastanesinden alınarak köy meydanındaki camiye getirildi. Evren'in cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile vatandaşlar katıldı.