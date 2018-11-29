Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Edirne'deki sağanak - Hayatını kaybeden yaşlı adam toprağa verildi

Edirne'deki sağanak - Hayatını kaybeden yaşlı adam toprağa verildi



: - Cenazeden genel görüntüler Edirne 'deki sağanak - Aşırı yağış nedeniyle derenin taşması sonucu hayatını kaybeden yaşlı adam toprağa verildiEDİRNE (AA) - Edirne 'de aşırı yağış nedeniyle derenin taşması sonucu hayatını kaybeden yaşlı adam defnedildi.Dün kuvvetli sağanak nedeniyle Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünden geçen derenin taşması sonucu evinin avlusunda ölü olarak bulunan Veysel Evren'nin (78) cenazesi, Edirne Devlet Hastanesinden alınarak köy meydanındaki camiye getirildi.
Evren'in cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Aşırı Yağış Yaşlı Adam 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı