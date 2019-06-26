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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Edirne’deki feci kazada yaralanan 7 kişi Keşan'a getirildi İzle

Edirne’deki feci kazada yaralanan 7 kişi Keşan'a getirildi İzle

ambulanstan detaylar

Kaçak Göçmen Kaçak Trafik Kazası 

-Yaralılar sedye ile taşınırken detay
-detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’nin Meriç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 30 kaçak göçmen de yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi Keşan Devlet Hastanesine getirildi.
Kaza, sabaha karşı 04.45 sıralarında Büyük Doğanca Mahallesi'nde meydana geldi. Durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü şehir merkezinde bir dükkana çarptı. Kazada 10 kaçak göçmen hayatını kaybederken, 30 göçmen yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi Keşan Devlet Hastanesine getirildi.
Burada kısa sürede tedavi altına alınan şahısların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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