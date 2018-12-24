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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Edirne'de yoğun sis İzle

Edirne'de yoğun sis İzle



: - - Sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü - Hava sıcaklığının bugün en yüksek 16 derece olması beklenen Edirne 'de, sıcaklık yaklaşık 10 derece düşecekEDİRNE (AA) - Edirne 'deki yoğun sis görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.Sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle görüş mesafesi kent merkezinde 50 metreye kadar inerken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölge ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.Kentin dört bir yanından görünen Selimiye Camisi'nin sis altındaki görüntüsü de dikkati çekti. - Sıcaklıklar ortalama 10 derece düşecek Edirne Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgası, Trakya'dan başlamak üzere hava sıcaklıklarını düşürecek.Hava sıcaklığının bugün en yüksek 16 derece olması beklenen Edirne 'de, yarın hava sıcaklığı ortalama 10 derece düşecek.

Hava Sıcaklığı Hava Sıcaklıkları Soğuk Hava Dalgası 

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