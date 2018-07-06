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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Edirne’de uyuşturucuya yönelik uygulama Haberi

Edirne’de uyuşturucuya yönelik uygulama Haberi

Arama görüntüleri

Polis Uyuşturucu Köpek Narkotik Uyuşturucu Tacirleri 

-Narkotik dedektör köpeğin araması

( EDİRNE -HD) EDİRNE

- Edirne’nin Keşan ilçesinde uyuşturucu tacirleri ve kullanıcılarına yönelik uygulama yapıldı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü’nün destek verdiği uygulamada, Yenimescit Mahallesi’nde belirlenen noktalarda arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda polis görev alırken, narkotik detektör köpekleri Ilgar ve Wisha da aramalara katıldı.
Uyuşturucu tacirleri ve kullanıcılarına yönelik uygulamaların devam etmesi bekleniyor.
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