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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Edirne’de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Edirne’de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Genel görüntü

Uyuşturucu Köpek Uyuşturucu Madde Narkotik Uyuşturucu Tacirleri 

-Arama görüntüleri
-Narkotik detektör köpekleri uyuşturucu araması
-Ekiplerin mahalleden çıkışı

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’nin Keşan ilçesinde uyuşturucu tacirleri ve kullanıcılarına yönelik "narko-sokak" uygulaması düzenledi.
Yenimescit Mahallesi’nde gerçekleşen uygulamaya Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Uygulama kapsamında belirlenen 6 noktada arama yapıldı. Aramalara çok sayıda polis görev alırken, narkotik detektör köpekleri Sıla ve Ilgar da aramalara katıldı.
Uygulama kapsamında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Öte yandan uygulama kapsamında çalıntı olduğu belirlenen motosikletlere el konuldu. Mahalle halkı ise daha önce uyuşturucu madde kullanımından hayatını kaybedenlerin olduğunu hatırlatarak uygulamayı destekledi.
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