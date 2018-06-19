Edirne’de uyuşturucu satıcılarına operasyon

-Arama görüntüleri

-Narkotik detektör köpekleri uyuşturucu araması

-Ekiplerin mahalleden çıkışı



( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne’nin Keşan ilçesinde uyuşturucu tacirleri ve kullanıcılarına yönelik "narko-sokak" uygulaması düzenledi.

Yenimescit Mahallesi’nde gerçekleşen uygulamaya Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Uygulama kapsamında belirlenen 6 noktada arama yapıldı. Aramalara çok sayıda polis görev alırken, narkotik detektör köpekleri Sıla ve Ilgar da aramalara katıldı.

Uygulama kapsamında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Öte yandan uygulama kapsamında çalıntı olduğu belirlenen motosikletlere el konuldu. Mahalle halkı ise daha önce uyuşturucu madde kullanımından hayatını kaybedenlerin olduğunu hatırlatarak uygulamayı destekledi.

