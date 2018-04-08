Edirne’de uyuşturucu operasyonu



- Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü’de Edirne Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takipte olan ve uyuşturucu ticaret yapan 5 kişiyi yeni köprü üzerinde düzenlediği operasyon ile gözaltına aldı. Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından operasyonda yakalanan 5 kişi A.A. , Z.T. , Y.Ç. , Ö.T. , ve T.B. Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken narkotik şube müdürlüğü ekipleri yapılan aramalar da 62 kg skank adlı uyuşturucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

