Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Edirne’de uyuşturucu operasyonu

Edirne’de uyuşturucu operasyonu

Yakalanan kişilerin Uzunköprü Adliyesi'ne getirilmesi

( EDİRNE ) EDİRNE

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Narkotik Yeni Köprü 


- Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü’de Edirne Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takipte olan ve uyuşturucu ticaret yapan 5 kişiyi yeni köprü üzerinde düzenlediği operasyon ile gözaltına aldı. Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından operasyonda yakalanan 5 kişi A.A. , Z.T. , Y.Ç. , Ö.T. , ve T.B. Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken narkotik şube müdürlüğü ekipleri yapılan aramalar da 62 kg skank adlı uyuşturucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı