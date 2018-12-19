Edirne'de tuzlama ve küreme çalışmaları devam ediyor

-kar küreme araçları

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( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne Belediyesi ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek için tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Dün gece saatlerinden itibaren tuzlama çalışmalarına başlayan ekipler, şu ana kadar 200 ton tuz, 5 ton da solüsyon kullandı. Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı yaşanabilecek tüm olumsuzlukları en aza indirebilmek ve ana yollar ile minibüs güzergahlarını trafiğe açık tutabilmek için dün gece itibariyle başladığı tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, tuzlama çalışmalarına ilk olarak ana arterler ve dik yokuşlarda başladı.

Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de kaldırımlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, kaldırımları kardan temizleyerek tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü de çalışmalarını trafiğe kapalı alanlar ile tarihi köprülerde sürdürdü. Ekipler, tarihi köprüler ile trafiğe kapalı alanlara solüsyon ile granürlü gübre kullandı. Edirne Belediyesinin gece saatlerinde başladığı tuzlama çalışmaları kapsamında 200 ton tuz, 5 ton da solüsyon kullanıldığı öğrenildi. Ekipler, meteorolojik tahminler doğrultusunda önümüzdeki günlerde de buzlanma yaşanabileceğini göz önüne alarak şehrin belli noktalarında tuz depolaması yaptı. (KU-MK-Y)

