Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Edirne'de tuzlama ve küreme çalışmaları devam ediyor

Edirne'de tuzlama ve küreme çalışmaları devam ediyor

Edirne'de tuzlama çalışmaları

Güzergah Kapalı Alan Meteoroloji Kaldırımlar Kar Yağışı 

-kar küreme araçları
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne Belediyesi ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek için tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Dün gece saatlerinden itibaren tuzlama çalışmalarına başlayan ekipler, şu ana kadar 200 ton tuz, 5 ton da solüsyon kullandı. Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı yaşanabilecek tüm olumsuzlukları en aza indirebilmek ve ana yollar ile minibüs güzergahlarını trafiğe açık tutabilmek için dün gece itibariyle başladığı tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, tuzlama çalışmalarına ilk olarak ana arterler ve dik yokuşlarda başladı.
Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de kaldırımlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, kaldırımları kardan temizleyerek tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü de çalışmalarını trafiğe kapalı alanlar ile tarihi köprülerde sürdürdü. Ekipler, tarihi köprüler ile trafiğe kapalı alanlara solüsyon ile granürlü gübre kullandı. Edirne Belediyesinin gece saatlerinde başladığı tuzlama çalışmaları kapsamında 200 ton tuz, 5 ton da solüsyon kullanıldığı öğrenildi. Ekipler, meteorolojik tahminler doğrultusunda önümüzdeki günlerde de buzlanma yaşanabileceğini göz önüne alarak şehrin belli noktalarında tuz depolaması yaptı. (KU-MK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı