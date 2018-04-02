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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Edirne’de Tunca ve Meriç Nehirleri’nde debi düşüşü devam ediyor

Edirne’de Tunca ve Meriç Nehirleri’nde debi düşüşü devam ediyor

Tunca ve Meriç Nehirleri

İsaf Şiddetli Yağış Ziyaretçiler Baraj Kapakları 

-röportajlar
-genel ve detaylar

( EDİRNE )- Meriç ‘sarı alarma’ çekildi, Tunca da ‘risk’ sona erdi- Tesis işletmecilerinden turistlere çağrı ‘Taşkın bitti, Edirne’ye bekliyoruz’ EDİRNE

- Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması sonrası Tunca ve Meriç Nehirleri’nde yaşanan taşkın normale dönüyor. Nehirlerin su debileri hızla düşerken, mesire alanlarında bulunan işletmeciler de ziyaretçileri taşkın sonrası Edirne’ye davet etti. Geçtiğimiz hafta Edirne’de yaşanan nehir taşkınları hızla normale dönüyor. Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması ve bölgede yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle, Tunca ve Meriç Nehirleri’nde şiddetli su debisi artışı yaşanarak, tarihi köprüler sular altında kalmıştı. Meriç ‘sarı alarma’ çekildi, Tunca da ‘risk’ sona erdi DSİ Ölçüm istasyonlarının anlık verilerine göre bugün saat 10.00 itibariyle Meriç Nehri su debisi 794 metreküp/saniye olarak ölçülerek ‘turuncu alarm’ durumundan ‘sarı alarm’ durumuna çekildi. Tunca Nehri su debisindeki düşüş de hızla devam ederken saat 10.00 verilerine göre 185 metreküp/saniye olarak ölçülürken, ‘kırmızı alarm’ durumunu korudu. "Misafirlerimizi Edirne’ye bekliyoruz" Meriç ve Tunca Nehirleri kenarında bulunan tesislerin işletmecileri Edirne’de yaşanan taşkın riskinin sona erdiğini belirtti.
İşletmeci Kemal Kılıç, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Şu anda her şey gayet normal. Zaten taşkın tamamıyla nehir yataklarında gerçekleşti. Tarımsal arazileri etkiledi. Edirne’de bütün işletmeler açıktı ve faaliyet gösteriyordu. Bu konuda taşkından zarar gören herhangi bir işletme olmadı. Bu konuyu özellikle belirtmek istiyorum. Bütün misafirlerimizi Edirne’ye davet ediyorum. Müzelerimiz, camilerimiz, restoranlarımız, kafelerimizin hepsi açık vaziyette, turizme hizmet etmektedir” dedi.

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