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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Edirne’de Tunca Nehri kırmızı alarm’ seviyesine yükseldi

Edirne’de Tunca Nehri kırmızı alarm’ seviyesine yükseldi

Tunca Nehri

-Fatih ve Saraçhane Köprüleri
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) - EDİRNE

- Edirne’de Tunca Nehri’nin debisi ‘kırmızı alarm’ seviyesine yükseldi. Nehir yatağından tamamen taşarak, Kırkpınar Er Meydanı’nı suyla kapladı. Bölgeye yaya ve araç geçişi sağlanamıyor. Edirne’de ve Bulgaristan’da etkili olan yağmur ve kar sularının erimesiyle birlikte Tunca Nehri'nin debisi hızla yükselmeye devam ediyor. Tunca Nehri'nde ‘turuncu’ olan alarm durumu ‘kırmızı’ya geçti. Nehrin taşması sonucu tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Er Meydanı tamamen sular altında kaldı. Tunca'da yeniden kırmızı alarm Değirmenyeni ölçüm istasyonunda bugün saat 10.00 itibariyle nehrin debisinin 197 metreküp/saniye seviyelere ulaşması ile birlikte taşkın riski maksimum seviyelere çıktı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi Kanuni, Fatih ve Saraçhane Köprüleri’ni yaya ve araç trafiğine kapattı. Öte yandan, Meriç Nehri’nin debisinde de artış yaşandı. Kirişhane Ölçüm İstasyonu’ndaki son verilere göre nehrin debisi 766 metreküp/saniye seviyelerine ulaşarak, sarı alarm durumuna geçti. (KU-
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