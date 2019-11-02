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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Edirne’de trafik kazası, otomobil takla attı: 1 yaralı

Edirne’de trafik kazası, otomobil takla attı: 1 yaralı

trafik kazası

İlk Müdahale Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-araç takla attı
-1 yaralı
-olay yerinden görüntüler

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde kenarında bulunan nehir seddesi duvarına çarpan araç takla attı. Araç sürücüsü C.B. kazada yaralanırken, araçta ciddi maddi hasar oluştu. Kaza, Edirne merkez Tabakhane Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 22 BE 025 plakalı bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, cadde kenarında bulunan nehir seddesi duvarına çarptıktan sonra takla attı. Kazada, otomobilin sürücüsü C.B. yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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