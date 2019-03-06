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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Edirne'de trafik kazası: 5 yaralı Video

Edirne'de trafik kazası: 5 yaralı Video

- Edirne 'de trafik kazası - 5 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Havsa ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Saim Karaduman'ın kullandığı 22 KB 421 plakalı otomobil ile Sinan Şener'in idaresindeki 41 UY 303 plakalı otomobil Havsa Kavşağı'nda çarpıştı.Kazada yaralanan sürücü Karaduman ile araçlardaki 4 kişi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik Kazası 

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