Edirne'de trafik kazası: 5 yaralı Video

- Edirne 'de trafik kazası - 5 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Havsa ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Saim Karaduman'ın kullandığı 22 KB 421 plakalı otomobil ile Sinan Şener'in idaresindeki 41 UY 303 plakalı otomobil Havsa Kavşağı'nda çarpıştı.Kazada yaralanan sürücü Karaduman ile araçlardaki 4 kişi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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