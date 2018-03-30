Edirne’de son durum havadan görüntülendi

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( EDİRNE - ÖZEL - HD)-Edirne Valisi Açıkladı hayat normale döndü EDİRNE



- Meriç ve Tunca Nehirleri taşan Edirne’de hayat normale dönmeye başladı.

Edirne Valisi Günay Özdemir tarihi Tunca Köprüsü üzerinden makam aracı ile geçerek resmi olarak köprüyü araç trafiğine açtı. Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açmasıyla beraber Taşan Meriç ve Tunca Nehirleri hayat normale dönmeye başladı.

Edirne Valisi Günay Özdemir tarihi Tunca Köprüsüne gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamada bulunan Özdemir, tarihi Tunca Köprüsü üzerinden makam arabası ile geçerek resmi olarak köprüyü araç trafiğine açtı. Bir çok vatandaş ise su seviyesinin düşmesi ile birlikte Tunca Köprüsü üzerine akın etti. Hayat normale dönmeye başlayan Edirne’nin son durunu ise havadan görüntülendi.Son Durum Havadan Görüntülendi Havadan çekilen görüntülerde Kanal Edirne Projesinin büyük bir kısmının bittiği ve ile Karaağaç Köyü ile Edirne’nin ulaşımının aksamadan yapılan viyadük ile sağlandığı görüldü.

Araçların tarihi tunca köprüsü üzerinden rahatlıkla geçebildiği çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi. “Önemli bir kriz değildi” Tunca Köprüsü’ne gelerek incelemelerde bulunan Edirne Valisi Günay Özdemir “ Edirne’de böyle ciddi bir olay ile karşı karşıya kalmıştık ama önemli bir kriz değildi. Çünkü Bulgaristan’daki yetkililer ile ciddi bir iş birliği yaptık. Bu iş birliği sayesinde Edirne’ye zarar vermeden bu krizi atlattık. Şuan da Meriç normale dönemeye başladı Tunca nehrinde ise su seviyesi azalmaya başladı.

Edirne olarak bu krizi atlatmış olduk. Kısa vadede Edirne de böyle bir taşkın beklemiyoruz. Karaağaç Köprüsü Taşkın zamanlarında da Edirne ile Karaağaç arasında ulaşımımızı sağlayacak bir köprüdür. Kanal Edirne projemiz ve köprü projemiz bittiğinde bu tür taşkınları daha ucuz bir şekilde atlatmış olacağız. Kanal Edirne projesi suyun önemli bir bölümünü Meriç nehrine Girmeden aktarımını yapmış olacağız. Şuanda Meriç ve Tunca Nehri üzerindeki tarihi taş köprüler üzerinden araç geçebilir” şeklinde konuştu.



