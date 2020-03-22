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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Edirne'de sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi

Edirne'de sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi

- Polis ekiplerinin yaşlıları uyarması - Polis ekiplerinin anonsuEDİRNE (AA) - Edirne 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına rağmen kısıtlamaya uymayan yaşlılar polisler tarafından uyarılıp evlerine yollandı. Edirne 'de yaşlılar sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu. Ancak kısıtlama kapsamındaki bazı vatandaşlar dışarı çıktı, sokaklarda dolaştı.Polis ekipleri bu yöndeki denetimlerini artırdı. Sokaktaki yaşlılar uyarılıp evlerine gönderildi.Denetimlerini sürdüren ekipler, sokaklarda ve mahalle aralarında ekip otolarından anonslarla uyarı yaptı.

Polis Koronavirüs 

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