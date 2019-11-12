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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Edirne'de sis İzle

Edirne'de sis İzle

- Sisin etkili olduğu yerlerden görüntüler - Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştüEDİRNE (AA) - hayatı olumsuz etkiledi.Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda sabah saatlerinde önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin kubbe ve minarelerini kaplayan sis, güzel görüntüler oluşturdu. Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatleri sonrası etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Hava Sıcaklığı Bild Kubbe 

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