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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Edirne’de sis etkili oluyor, görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü

Edirne’de sis etkili oluyor, görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü

Edirne sis

Polis Polis Ekipleri 

-Selimiye cami
-genel ve detaylar
-vatandaş röportajları

( EDİRNE )- Selimiye Cami sis nedeniyle gözden kayboldu EDİRNE

- Edirne’de, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü. Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii de gözden kayboldu. Kentin belirli noktalarında önlem alan polis ekipleri, sisli havada sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Görüş mesafesinin yer yer 60 metreye kadar düştüğü kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran sis nedeniyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camii de gözden kayboldu. Şehrin her yerinden görülebilen kentin simge eseri Selimiye Camii de sisin içerisinde seyri muhteşem görüntüler oluşturdu. Sis, pek çok tarihî yapıya da seyirlik güzellik kattı. Edirne'de bazı bölgelerinde görüş mesafesinin azalması, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin, öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
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