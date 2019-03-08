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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Edirne'de sis

Edirne'de sis

- Edirne 'nin çeşitli yerlerinden sis görüntüleri - Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, Selimiye Camisi de görünmez olduEDİRNE (AA) - nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü.Görüş mesafesinin sis nedeniyle azaldığı kentte, sürücüler trafikte güçlük çekti. Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu yerlerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.Sis çukur alanlarda görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Edirne 'nin simge eseri Selimiye Camisi ve birçok tarihi anıt eser, siste kayboldu. Sis bu yapılarla güzel görüntüler oluşturdu.Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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