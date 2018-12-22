Edirne'de sis

- Kentten sis görüntüleri - Edirne 'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştüEDİRNE (AA) - Edirne 'de bazı bölgelerinde görüş mesafesinin azalması, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.Sabah saatlerinde kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sürücüler sis nedeniyle trafikte zorlandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölge ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.Şehrin her yerinden görülebilen kentin simge eseri Selimiye Camisi ve diğer tarihi yapılar sisle güzel görüntüler oluşturdu.Meteoroloji yetkileri 3 derece hava sıcaklığı ölçülen kentte sisin öğle saatlerinde dağılacağını belirtti.