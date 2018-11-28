Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Edirne'de selde kaybolduğu iddia edilen yaşlı adamı 'balık adam'lar arıyor

Edirne'de selde kaybolduğu iddia edilen yaşlı adamı 'balık adam'lar arıyor

sel bölgesinden görüntü

Jandarma Market Gesi Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-AFAD ekiplerinden görüntü
-arama çalışmalarından görüntü
-detaylar

( EDİRNE -EK) EDİRNE

- Edirne'nin Havsa ilçesi Oğulpaşa köyünde meydana gelen selde kaybolduğu iddia edilen yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri 80 yaşındaki Veysel Evren'in kaldığı ileri sürülen evde arama çalışmaları yapıyor. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri hazır bulundurulurken yaşlı adamın yeğeni en son amcasıyla saat 06.00 sıralarında konuştuğunu söyledi.

Evren'in yeğeni "En son sabah 06.00'da aradım. O zaman da çok yağmur vardı. Çatıya kadar su doluydu. Bekardı zaten. İlerde bir market var, oraya ait, burada bekçilik yapıyordu" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı