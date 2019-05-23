Edirne'de sağanak

- Etkili olan yağış - Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan detalarEDİRNE (AA) - Edirne 'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.Sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Vatandaşlar iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesi bekledi. Bazı vatandaşlar ise şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
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