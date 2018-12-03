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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Edirne’de ‘Özel Gereksinimli Çocuklar ve Ergenlik’ semineri

Edirne’de ‘Özel Gereksinimli Çocuklar ve Ergenlik’ semineri

Engelsiz Yaşam Merkezi

Yoga Farkındalık Engelli Vatandaş Öğrenciler 

-Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu'nun konuşması
-T.Ü. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu'nun semineri

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim programı düzenlendi.
Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, “Edirne Belediyesi olarak bir düşümüz var, ‘Şehri Engelli Dostu’ bir şehir haline getirebilmek. Bunun için çok yol aldık” dedi.
Edirne Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde engelli bireyler ve aileleri için eğitim programları düzenlendi.
"Ergenlik dönemi 25 yaşına kadar uzayabiliyor" Engelli bireylerin ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği programda ilk olarak T.Ü. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu söz aldı. Dr. Fazlıoğlu ‘Özel Gereksinimli Çocuklar ve Ergenlik’ konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Bugünün çok özel bir gün olduğunu belirten Dr. Fazlıoğlu, “Engellilere farkındalık oluşturmak adına belediyelere ve üniversitelere bu konuda büyük bir görev düşüyor. Ben bu konuda Edirne Belediyesi’ne çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün ki konumuz yaşamın içinden bir konu. Ergenlik ve engellikten bahsetmek istiyorum. Çocuklarımız büyüyor. Sosyal ve cinsel acıdan çocuklarımız normal akranları gibi değişiklikler gösterebiliyor. Yüzde 15’ini engelli bireyler oluşuyor. Ergenlik dönemi 25 yaşına kadar uzayabiliyor. Kız çocukları daha erken ergenliğe girebiliyor. Bir takım hormonel ve fiziksel değişiklikler oluşuyor” diye konuştu.
"Engelli annelerin önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum" Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu engelli yakınlarına yönelik İlkyardım Bilgilendirmesi yaparak, “Bugün 3 Aralık Dünya Engeliler Günü. Bugünden temel hedefimiz engeliler ile ilgili farkındalık oluşturmak. Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bu etkinliği yapıyor olmak benim için çok güzel bir duygu. Benim için bir onur. Engellilerin sosyal yaşamın içinde olma hayalini bugün hep beraber gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Engelsiz Yaşam Merkezi, engeli aracı akülü şarj istasyonları engelli vatandaşlarımız hizmete sunmuş bulunmaktayız. Edirne Belediyesi olarak bir düşümüz var, ‘Şehri Engelli Dostu’ bir şehir haline getirebilmek. Bunun için çok yol aldık. Sizlerin gücü sizlerin isteği çok önemliydi. Engelli annelerin önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum” dedi.
Daha sonra Nefize Ramadan, ‘Engelliler için yoga’ etkinliği düzenledi.
Etkinliğe Badem Çocuk Evi Akademi öğrencileri de katıldı.

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