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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Edirne’de orman yangını

Edirne’de orman yangını

Söndürme çalışmalarına ilişkin detaylar

Jandarma Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale Trol 

-Yangından detaylar

( EDİRNE )-Yangın söndürmede çalışmaları karadan ve havadan sürüyor EDİRNE

- Edirne’nin Keşan İlçesine bağlı Yeşilköy’de orman yangını meydana geldi. Yangın ilerlemeye devam ederken yangın söndürme çalışmaları havdan ve karadan sürüyor. Edirne’nin Keşan İlçesine bağlı Yeşilköy’de henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu kısa sürede yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra yangına 2 helikopterle havadan da destek verilerek rüzgarında etkisine karşılık söndürme çalışmaları hızlandırıldı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışırken, jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.
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