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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Edirne'de okula uyum haftası başladı İzle

Edirne'de okula uyum haftası başladı İzle

- Yüksel Yeşil İlkokuluna gelen çocuklardan genel ve detay görüntülerEDİRNE (AA) - Edirne 'de yeni eğitim öğretim döneminde okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfa başlayan öğrenciler için okula uyum haftası başladı.
Hafta kapsamında Yüksel Yeşil İlkokuluna gelen çocuklar, okul bahçesinde oyun oynayarak sınıfa gireceği saati bekledi. Bazı öğrenciler de oyuncaklarıyla okula geldi. Velilerinden ayrılmak istemeyen öğrencileri öğretmenleri ikna etti.Daha sonra çekilen kura sonrası büyük bir heyecanla sınıflarına giderek sıralara oturan öğrenciler, aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.Okula uyum haftasında "çocuk - aile - öğretmen tanışma", "okul ve eğitim ortamını tanıma", "arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma" gibi etkinlikler düzenlenecek.Bugün başlayan uyum haftası, 14 Eylül Cuma sona erecek.

Hatıra Fotoğrafı Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Okul Bahçesi 

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