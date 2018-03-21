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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Edirne’de nevruz ateşi yakıldı

Trakya Üniversitesi detay

Yumurta Uygarlık Nevruz Ateşi Öğrenciler Doğuş 

-nevruz ateşi yakılması
-ateşten atlanması
-örste demir dövülmesi
-yumurta tokuşturulması
-rektör tabakoğlu'nun konuşması
-ateşten atlanması
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Baharın gelişini simgeleyen ve ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan ‘Nevruz’ Edirne’de de, Trakya Üniversitesi tarafından organize edilen programla kutlandı. Trakya Üniversitesi Bolca Ana Yemekhanesi önünde gerçekleştirilen Nevruz kutlamasında ateş yakıldı, örste demir dövüldü ve yumurta tokuşturuldu. Nevruz kutlamasına katılan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Nevruz ile birlikte gecenin hükmünün bittiğini ve aydınlığın hakim olacağını söyledi.

“Türk Milleti çok büyük bir millettir” Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Büyük Türk milletinin Ergenekon’dan çıkışını simgeleyen bugün, zorlukların, soğuğun, karın bitip, yeniden bir doğuşun başlangıcını simgeleyen bir gün olarak karşımızdadır. Türk Milleti çok büyük bir millettir, çok büyük uygarlıklar kurmuştur. Dünya hâkimiyetine soyunmuş bir millettir ve bunu defalarca göstermiş bir millettir” dedi.
Konuşmaların ardından Nevruz kutlamaları kapsamında, örste demir dövüldü, Nevruz ateşi yakıldı ve yumurta tokuşturuldu. Ayrıca, program kapsamında katılımcılara ikramlar gerçekleştirildi.
Kutlama programlarına, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim görevlileri ve öğrenciler de katıldı.

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