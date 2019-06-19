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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Edirne’de ‘mor’ hasat başladı

Edirne’de ‘mor’ hasat başladı

Edirne lavanta hasadı

Referans Salar Tarım Piyasalar Uluslararası 

-hasat görüntüleri
-tarlaları ziyarete gelen vatandaşlar
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, 10-16 Haziran tarihlerinde bu yıl 2’incisi düzenlenen ve binlerce kişinin ziyaret ettiği ‘2. Lavanta Tarla Günleri’nin sona ermesinin ardından mor tarlalarda hasat başladı.
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Karaağaç lokasyonunda bulunan 20 dekarlık alanda lavanta hasadı başladı.
Uçsuz bucaksız mor tarlalarda lavanta çiçeklerinin yüzde 80’nin üzerinde çiçeklenmesinin ardından başlatılan hasat ile elde edilecek, materyallerin yine enstitü bünyesinde bulunan tesislerde lavanta yağı olarak üretilecek. “Hasat edilen lavantalardan yağ elde edilecek” Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, “Hasat edilen lavantalar, buhar distilasyonu ile yağ üretimi gerçekleştirilecek ve elde edilen yağlar yine Bulgaristan, Fransa gibi lavanta üretim miktarı yüksek ülkelerdeki referans değerleri ile kıyaslanacak” dedi.
Tülek, tıbbi ve aromatik bitkilerin de bölge için alternatif olabilecek tarımsal ürün grupları arasında yer aldığını belirterek, “Lavanta’nın da Trakya çiftçisi için alternatif bir ürün olabilmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Tıbbi ve aromatik bir bitki olan lavanta yağının litresinin uluslararası piyasalarda litre başına 80 ila 100 Euro civarında değer görüyor. (KU-
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