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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Edirne’de ‘Mehmetçik’ için dev kermes Haberi

Edirne’de ‘Mehmetçik’ için dev kermes Haberi

Kırsalın Doğal Köy Pazarı kadınlar ile röportaj

El Emeği Göz Nuru Kermes 

-TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanı Elmas Aslan ile röportaj
-Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile röportaj
-vatandaş röportajı
-kermesten

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, geliri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağışlanacak dev kermes düzenlendi.
Onlarca Edirneli kadın erkek açtıkları stantlarda, hem yöresel hem de el emeği göz nuru ürünlerini ‘Mehmetçik’ için satışa sundu. Edirne’nin trafiğe kapalı caddesi Saraçlarda, Edirne Belediyesi ve TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Kırsalın Doğal Köy Pazarı’nın organizasyonunda, onlarca Edirneli kadın ve erkek, açtıkları stantlarda, hem yöresel hem de el emeği göz nuru ürünlerini ‘Barış Pınarı Harekatı’ kermesi çatısı altında Mehmetçik için satışı sundu. “Köy kadınımız şalvarıyla, önlüğüyle her şeyi ile burada” TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanı Elmas Aslan, “Çok anlamlı bir program için buradayız. Geçen sene ‘Zeytindalı Harekâtı’ için kermes yapmıştık. Bu sene de ‘Barış Pınarı Harekâtı’ için buradayız. TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu olarak oluşumunu gerçekleştirdiğimiz Kırsalın Doğal Köy Pazarı ile kermeste yerimizi aldık. Köy kadınımız şalvarıyla, önlüğüyle her şeyi ile burada, umarım destek yerini bulur. Tüm illeri bu kermeslere davet ediyoruz” dedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da “Silahlı kuvvetlerimiz var oldukça biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti var olacaktır. Kermese katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
“Allah onları başımızdan eksik etmesin, ayaklarına taş değdirmesin” Kırsalın Doğal Köy Pazarı olarak stant açan kadınlardan Hüriye Karakuş ise “Mehmetçik’e yardım için buradayız. Köyde ne yapıyorsak hepsi burada var. Gelirlerin tamamı Mehmetçik’e gidecek. Biz Türk kadınıyız. Allah onları başımızdan eksik etmesin, ayaklarına taş değdirmesin” dedi.
(KU-
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