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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Edirne’de kar, kazaları da beraberinde getirdi...16 öğrencinin bulunduğu servis yan yattı

Edirne’de kar, kazaları da beraberinde getirdi...16 öğrencinin bulunduğu servis yan yattı

kaza yerinden görüntüler

Öğrenci Servisi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Kar Yağışı Servis Aracı 

-öğrencilerin ambulansa sevki

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi.16 öğrencinin içerisinde bulunduğu bir servis aracı yan yattı, kazayı öğrenciler yara almadan atlattı. Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Merkez’e bağlı İskender Köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre servis sürücüsü Ali Avcı yönetimindeki 22 AB 748 plakalı öğrenci servisi kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, yan yattı. İhbar üzerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Servis içerisinde bulunan 16 öğrenci ve servis sürücüsü kazada şans eseri yara almadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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