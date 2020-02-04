- Edirne’de ‘kanser farkındalık durağı’ oluşturuldu

-İl sağlık müdürü Ali Cengiz Kalkan açıklaması

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( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne'de kansere dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için ‘Kanser farkındalık durağı’ oluşturuldu. Edirne’de, Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında Edirne İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Talatpaşa Caddesi'ndeki bir durağı kanser hastalığına dikkat çekmek ve kanserler ilgili bilgilendirme yapmak için farkındalık yazıları ile donatıldı. Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, ‘kanser farkındalık durağı’ ile amaçlarının kanserin her yönüyle bilinmesini sağlamak olduğunu belirterek, “Dünyada ve ülkemizde ölüm sebepleri arasında kanser ikinci sırada yer alıyor. Amacımız bu hastalık hakkında halkımızı bilgilendirmek. Bilgi paylaşımını artırmak için çalışıyoruz. Bu kadar ciddi bir hastalık olan kanser, yüzde 30 ile 50 arasında risk faktörlerinden kaçınarak önlenebilecek ve engellenebilecek bir hastalık. Tütün kullanımından alkol kullanımına, sağlıksız beslenmeden fiziksel aktivite eksikliğine kadar bir dizi risk faktörü vardır. Bu risk faktörlerini en iyi şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bu durağı giydirerek de bunu yapmaya çalışıyoruz” dedi.

(KU-



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