Edirne’de kadınlara ‘kendini koruma’ eğitimi

( EDİRNE -ÖZEL)- Kadınların yüzüne yakıcı sıvı madde atan saldırıların faili yakalanmayınca, Edirneli kadınlar kendilerini savunmak için atağa geçti EDİRNE



- Edirne’de, geçtiğimiz hafta 3 kadının yüzüne yakıcı sıvı madde atarak, hafif yaralanmalarına neden olan olayın failinin halen yakalanmaması, kentte yaşayan kadınlar arasında büyük tedirginlik oluşturmaya devam ediyor. Çanta, toka, cep telefonu gibi basit malzemeler kullanılarak yapılan 'kendini koruma' eğitimlerine yönelen kadınlar, bu eğitimler sayesinde kendilerini daha güvende hissettiklerini söyledi.



Edirne’de, 03 Aralık 2019 tarihinde güvenlik kameralarına da yansıyan olaylarda, Cezayir uyruklu olduğu ileri sürülen bir erkek şahsın, hem minibüs içerisinde hem de kaldırımda yürüyen 3 farklı kadının yüzüne yakıcı sıvı madde atarak, hafif yaralanmasına sebep oldu.‘O’ saldırıların faili halen yakalanamadıSöz konusu şahsı yakalamak için polis ekiplerince kent genelinde geniş çaplı arama çalışmaları devam etmesine rağmen şahsın halen yakalanamaması Edirneli kadınları tedirgin etmeye devam ediyor. Son dönemde, kadına yönelik şiddetin artması, artan şiddet olayları ve hatta kapkaç gibi durumlardan da kaçınmak için Edirneli kadınlar, uzman eğitmenler eşliğinde kendini koruma eğitimleri almaya başladı.

Çanta, şapka, toka, cep telefonu.. üzerinde her ne varsaEdirne’de faaliyet gösteren özel bir ajansın öncülüğünde kadınlar, yurt dışında ve dünya genelinde kullanımı yaygın olan ve genelde kadınlara yönelik kendilerini savunma eğitimleri olan çalışmalara ilgi gösteriyor. Çok fazla güç kullanmadan, çanta, şapka, toka, cep telefonu gibi olası bir saldırı ve tehdit anında o an üzerinde ne varsa kullanmaya yönelik bir teknik barındıran söz konusu savunma ve saldırı sporu eğitimlerine katılan kadınlar, kendilerini daha güvende hissettiklerini belirtti.

Eğitmen Murat Kuyumcu, “Kadınların güçsüzüm dediği zamanlar tamamen geride kalmalı. Her ev hanımının, iş kadınının üzerinde bulunan materyaller. Saç tokaları, cep telefonları. Bunlar herhangi bir boş bir yumruktan veya farklı bir vuruştan daha etkili ve kırıcı olabilir” dedi.

“Bugüne kadar başıma böyle bir gelmemesi bugünden sonra da gelmeyecek anlamına gelmiyor”Eğitimlere katılan kursiyerlerden Özlem Aydın, daha önceki dönemlerde bu tarz bir eğitim almayı arzuladığını ancak vakit bulamadığını belirterek, “Bugüne kadar başıma böyle bir şey gelmedi ama bugünden sonra da gelmeyecek anlamına gelmiyor. Benim başıma gelmese de yanımdan geçen bir kadının başına gelebilir. Kendime yardımcı olmak yerine başka bir insana da faydam dokunabilir. Dokunabilirse ne mutlu bana, bu yüzden de eğitim almak istedim” diye konuştu.

“Bu eğitimlerde parolamız, ‘En büyük koruyucun kendin ol’”Dinamik Ajansı Kurucusu Sema Pekin, özellikle son dönemlerde Edirne’de de kadına yönelik şiddetin ve saldırılarında arttığını hatırlatarak, “Son yıllarda hepimizin basından takip ettiği gibi, kadına şiddet olaylarında ciddi bir artış görüldü.

Ne yazık ki zaman zaman böyle talihsiz olaylar yaşanıyor. Kadına şiddete karşı böyle bir proje geliştirdik. Parolamız, ‘En büyük koruyucun kendin ol’. Çünkü kadınlarımızın, kızlarımızın bu tarz acil durumlarda ne yapmaya, ne yapmaya ya gerektiğini ve bunu bilmeye ihtiyaçları var. Nasıl ki evimizi deprem olsa da olmasa da sigortalatıyoruz. Kadınlar olarak da kendimizi korumayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda eğitimlerimize ilgi kadınlarımız tarafından oldukça yoğun. Çünkü kadınlarımız gece işten çıktıklarında evlerine dönerken, ya da kadınlarımız kızlarımız okuldan çıktıklarında yurda giderken kendilerini güvende hissetmiyorlar. Bu eğitimler de onlara güven kazandırıyor” dedi.





