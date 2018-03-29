Edirne'de 'kabus' havadan görüntülendi

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( EDİRNE - TOPLU)- Tunca ve Meriç Nehri'nde yaşanan taşkın havadan görüntülendi EDİRNE



- Edirne'de, Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması sonucu su debilerinde yaşanan artış nedeniyle Tunca ve Meriç Nehirleri taştı, tarihi köprüler yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Edirne'de yaşanan sel ve su taşkınlarını havadan görüntülendi. Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması sonucu mevcut durumu yüksek olan Tunca ve Meriç Nehirleri su debileri 24 saatte hızla yükselerek, sel ve su taşkını yaşandı. Edirne Merkez ile Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan Tunca ve Meriç Nehirleri, taşkın nedeniyle kapatıldı. Bölgeye ulaşım geçtiğimiz yıl ulaşıma açılan Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ile gerçekleşiyor. Kabus havadan görüntülendi Edirne'de, en son 2015 yılında yaşanan ve ciddi maddi hasara yol açan sel ve su taşkını kabusu, adeta geri döndü. İHA tarafından taşkın havadan görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde, taşkının boyutu ve tahribatı gözler önüne serildi. Tesisler ve bağ evleri sular altında Meriç ve Tunca Nehri kenarında bulunan özel ve kamu kurumlarına ait tesisler ve bölgede bulunan bağ evleri taşkın nedeniyle su altında kaldı. Taşkın nedeniyle, söz konusu mevkilerde ciddi tahribat ve maddi hasar oluştu. DSİ Değirmenyeni Ölçüm İstasyonu verilerine göre Tunca Nehri'nin su debisi saat 08.00 itibariyle 267 metreküp/saniye olarak ölçülürken, Meriç Nehri su debisi ise bin 353 metreküp/saniye olarak bildirildi.

(KU-

