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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Edirne'de ilginç sünnet düğünü geleneği Haberi

Edirne'de ilginç sünnet düğünü geleneği Haberi

Çocuğun devede görüntüsü

Yabancı Turist Sünnet Düğünü Akkale Davul Zurna Halas 

-Sünnet Hamamı için hazırlanan yiyecekler
-Çocuğun süt ile yıkanması
-Röportaj

( EDİRNE - ÖZEL)- "Sünnet Hamamı"geleneğinde su yerine süt kullandılar EDİRNE

- Edirne’de asırlardır devam eden bir gelenek haline gelen “Sünnet hamamı” geleneğinde bu kez su yerine süt kullanıldı. Geçimini sütçülük ile sağlayan Edirneli Çalıgu ailesinin tek çocuğu Ayaz’ın hamam geleneğinde bu kez su yerine süt kullanıldı. 9 yaşında 9 süt güğümüyle yıkandı. Edirne’ye bağlı yıldırım mahallesinde ikamet eden çalıgu ailesinin 9 yaşında ki çocukları Ayaz çalıgu 9 yaşına özel olarak 9 güğüm süt ile yıkandı. Ayaz Çanakkale den kiralanan devenin üzerine binerek Edirne de kısa bir tur attı. Bu sırada deve ile şehir hamamına getirilen sünnet çocuğu bir çok yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu. Sınırsız yiyecek ikramı Yıldırım mahallesinde yaşayan Çalıgu ailesi evde hazırlamış oldukları yiyecek ve içecekler ile hamam da sünnet çocuğunu izlemeye gelen tüm vatandaşlara sınırsız yiyecek ikramında bulundu. 9 yaşında ki Ayazın halası olan ve aynı zaman da düğünün de kirveliğini yapan Filiz çalıgu Ayaz doğduğunda ailece böyle bir vaatte bulunduklarını belirtti.
Ailecek geçimlerini sütçülük ile gerçekleştirdiklerinin de bunda etkisi olduğunu ifade eden Çalıgu, Roman geleneklerine sahip çıktıklarını ifade etti.
Düğüne gelen misafirler ve sünnet çocuğunu hamam sefasının ardından aile yine davul zurna eşliğinde evlerine döndü.
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