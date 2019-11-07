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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Edirne'de gün batımı - EDİRNE İzle

Edirne'de gün batımı - EDİRNE İzle

- Gün batımından görüntülerEDİRNE - Edirne 'de gün batımında seyrine doyumsuz görüntüler oluşuyor.Sultanların gün batımını izlemek için seyir köşkleri yaptırdığı Edirne 'de, güneşin tarihi yapılarda oluşturduğu görüntüler görenleri hayran bırakıyor.Türk - İslam eserlerinin zirvesii Mimar Sinan'ın ustalık imzası Selimiye ise gün batımında ayrı bir güzelliğe bürünüyor

İslam Irak 

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