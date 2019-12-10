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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Edirne’de fuhuş operasyonu: 14 gözaltı Haberi

Edirne’de fuhuş operasyonu: 14 gözaltı Haberi

şüphelilerin hastane çıkışı

( EDİRNE ) EDİRNE

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- Edirne’de, polis ekiplerine düzenlenen fuhuş operasyonunda yapılan 13 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde yapılan çalışmalarda, 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Söz konusu operasyonlarda, 12'si kadın toplam 14 kişi şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler, Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
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