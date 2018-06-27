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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Edirne’de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Edirne’de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Cenaze namazı görüntüsü

Baba Ocağı Cenaze Cenaze Namazı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--ARŞİV GÖRÜNTÜ-
-Adliyeye sevk edilişi
-evden görüntüler
-karı-kocanın fotoğrafları

( EDİRNE -HD) EDİRNE

- Edirne’de eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın Keşan ilçesinde toprağa verildi.
Eşi tarafında bıçaklanarak öldürülen M.S.’nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morgundaki naaşı İstasyon Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından mahalle camisinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının sonra İstasyon Merkez Mezarlığı’nda defnedildi. Olay, Merkez Talatpaşa Mahallesi Şehit Cemil Ataseven Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3’üncü katında E.S., eşi M.S’yi bıçaklayarak yaralamıştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.S.’yi olay yerinde gözaltına almış, M.S. 112 sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.
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