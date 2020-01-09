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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Edirne'de eksilere düşen sıcaklık süz havuzlarını dondurdu Haberi

Edirne'de eksilere düşen sıcaklık süz havuzlarını dondurdu Haberi

BUZ TUTAN HAVUZUN ARKA PLANINDA ESKİ CAMİİ VAR

Hava Sıcaklığı Buz Sarkıtları Uttu 

-BUZ TUTAN HAVUZUN ARKA PLANINDA SELİMİYE CAMİİ VAR
-BUZ TUTAN HAVUZUN ARKA PLANINDA PEHLİVAN HEYKELİ VAR
-BUZ TUTAN HAVUZLAR

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu. Edirne’de hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesinin ardından süs havuzları buz tuttu. Bazı heykellerde de buz sarkıtlarının oluştuğu kent merkezinde, vatandaşlar cep telefonlarıyla donan süs havuzlarının fotoğraflarını çekti. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı kaydedildi.
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