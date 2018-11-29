Edirne 'de "egzoz" denetimi - Toplantıdan detaylar - Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un açıklaması - Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt: - "Motosikletlerin yanı sıra bazı araçların da egzozları değiştiriliyor. Bunlarla ilgili denetimlerimiz artarak devam edecek"EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kentte gürültü çıkaran motosiklet ve otomobil egzozlarına yönelik denetimleri artıracaklarını bildirdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde huzur toplantıları düzenlemeye devam ediyor.Yıldırım Caddesi'ndeki bir kahvehanede gerçekleşen toplantıda, vatandaşlar polise istek ve sıkıntılarını aktardı. Vatandaşlara suçlarla mücadele hakkında bilgi veren ekipler, broşür de dağıttı. Toplantıya, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Alpaslan Bilsel ve Asayiş Müdürü Şener Derin, Yıldırım Spor Kulübü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kurt, burada yaptığı konuşmada, Edirne 'nin huzurlu ve örnek bir şehir olduğunu söyledi.
Vatandaşların asayiş konularına duyarlı olması gerektiğini ve yanlış bir şey gördüklerinde polise haber vermelerini isteyen Kurt, "Her gittiğimiz mahallede vatandaşlarımızı tek tek dinliyoruz. Mahallelerinin asayişi ve huzuru için vatandaşımızla birlikte hareket ediyoruz." dedi. Bir vatandaşın motosiklet egzozlarının gürültü kirliliğine neden olduğunu belirtmesi üzerine Kurt, şunları kaydetti:" Edirne huzurlu ve düzenli bir şehirdir. Kültürlü, hoşgörülü, sevecen ve medeni insanların yer aldığı, Osmanlıya başkentlik yapmış bir şehir. Atalarınız Balkanları fetheden Alperenlerin, padişahların, vezirlerin, akıncıların, yeniçerilerin torunlarısınız siz. Böyle bir mirasınız var. Edirne 'deki insanların atalarına layık şekilde yaşaması lazım ve yaşıyorlar da. Ufak tefek olaylar yaşıyoruz tabii. Bunlardan bir tanesi de motosiklet olayları. Motosikletlerle ilgili trafik denetim programlarımız var, bu programları uyguluyoruz. Motosikletlerin yanı sıra bazı araçların da egzozları değiştiriliyor. Bunlarla ilgili denetimlerimiz artarak devam edecek. Öte yandan, motosikletlerle ilgili genel bir sorun var. Edirne genelinde motosiklet ve bisiklet hırsızlığı da fazla. Rahatsız eden olaylardan biri de bu. Bu konuyla ilgili gerekli önlemler artırılarak alınacaktır."