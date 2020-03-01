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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor (5) - EDİRNE

Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor (5) - EDİRNE

- Pazarkule Gümrük Kapısındaki mültecilerin bekleyişinden - Sınır kapısında önlem alan Yunan güvenlik güçlerinden görüntüler - Düzensiz göçmenler, Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyorEDİRNE (AA) - Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmenin Pazarkule Sınır Kapısı önünde ve Yunan güvenlik güçlerinin jiletli tellerle oluşturduğu tampon bölgedeki bekleyişleri devam ediyor.Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor.Yunan polisi, sınır kapısında toplanan düzensiz göçmenlere zaman zaman gaz fişekleri ve ses bombalarıyla müdahale ediyor.Düzensiz göçmenlerin bir kısmı Meriç Nehri'ni geçmek için sınır köylerine giderken bir bölümü Yunan güvenlik güçlerinin jiletli tellerle oluşturduğu tampon bölgede sınır kapısının açılacağı umuduyla bekliyor.Düzensiz göçmenler, geceyi ormanlık alanda geçirdi. Bazı göçmenler, özellikle bebek ve çocukları naylon çadırlarda korurken bazıları da açık alandaki çimenlerin üzerinde uyudu.Göçmenler, ormanlık alandan topladıkları ağaç dallarıyla yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalıştı.Kent sakinleri, sınır kapısına doğru gelen düzensiz göçmenlere yiyecek ve su, bebeği olanlara da çocuk bezi yardımı yapıyor.Düzensiz göçmenlerin büyük kısmı daha kolay iş bulabileceklerini ve daha iyi yaşam süreceklerini düşündükleri Almanya'ya gitmek istediklerini belirtti.
AA ekibi, sınır kapısı ve çevresindeki göçmenleri drone ile görüntüledi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358." bilgisini paylaşmıştı.

Mülteci Güvenlik Güçleri Ormanlı Tampon Bölge Sınır Kapısı 

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