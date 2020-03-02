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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor

Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor

- Doyran köyünde nehir kıyısında bekleyiş - Yunan nöbetçi kulesinde Yunan askeri - Üşüyen bebeğini saran anne - Isınmak için ateş yakanlar - Süt içen kız çocuğu - Ormandan odun toplayan düzensiz göçmenlerEDİRNE (AA) Avrupa'ya geçmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmen Edirne’de toplanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin Meriç Nehri'nin kıyısındaki bekleyişi sürdü.

Kız Çocuğu 

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