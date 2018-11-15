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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Edirne'de bir tarlada 21 düzensiz göçmen yakalandı - EDİRNE

Edirne'de bir tarlada 21 düzensiz göçmen yakalandı - EDİRNE

- Göçmenlerle röportajlar. - Bir tarlada yakalanan düzensiz göçmenlerden detay. - Göçmenlerin üst aramaları ve işlemlerinden detaylar. - Göçmenlerin araçlara bindirilmesinden detaylar. Edirne 'de 21 düzensiz göçmen yakalandıEDİRNE (AA) - Edirne 'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı kara yolu güzergahındaki devriyeleri sırasında Sarıbayır mevkisindeki tarlada bir düzensiz göçmen grubunu fark etti.Tarlada durdurdukları grubun kimlik kontrolünü yapan ekipler, 21 kişinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.Düzensiz göçmenlerden Pakistan uyruklu Muhammet Ali, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinde yoksulluk olduğunu söyledi.

Daha iyi şartlarda çalışmak ve yaşamak için Avrupa ülkelerine gitmek istediklerin anlatan Ali, "Ülkemde iş yok bu nedenle Avrupa'ya gidiyoruz. Ailemi Pakistan'da bıraktım yola çıktım." dedi.
Afganistan uyruklu Süleyman Hoba ise ülkesindeki zorluklar nedeniyle Avrupa'ya gitmek istediklerini anlattı.Pakistan uyruklu Abdülkadir Hasani de Avrupa'ya iş bulmak için gitmek istediğini belirterek, "Pakistan'da şartlar çok kötü. Avrupa'da daha iyi şartlarda yaşayacağız." diye konuştu.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Güzergah Akalan Yurt Dışı Irak Trol 

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