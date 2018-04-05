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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Edirne’de Avukatlar günü kutlama törenleri gerçekleşti Haberi

Edirne’de Avukatlar günü kutlama törenleri gerçekleşti Haberi

törenden

Özgürlük Saygı Duruşu Hukuk Devleti Irak 

-genel ve detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne Barosu Avukatları tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Edirne Atatürk Anıtı önünde toplanan Edirne Barosu avukatları, 5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle, çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Çelenk sunumunun ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Edirne Baro Başkanı Avukat Özgür Yıldırım, “Avukatın müşterisi yoktur. Müvekkili vardır’ diyerek, şunları kaydetti: “Temel hak ve özgürlüklerin yılmaz savunucusu, adil yargılamanın teminatı, hukuk devletinin neferleri olan siz kıymetli meslektaşlarımı bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Avukat günümüz kutlu olsun” dedi.
Konuşmaların ardından törene katılan avukatlar, anıta kırmızı karanfillerini bıraktı.
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