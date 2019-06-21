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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Edirne'de alışveriş yoğunluğu

Edirne'de alışveriş yoğunluğu

- Pazardan görüntülerKomşu oluşturdu - Edirne 'ye sıkça gelen Yunan ve Bulgar turistler, alışverişini yapmak için kent merkezindeki Sosyete Pazarı'na ilgi gösteriyorEDİRNE (AA) - Bulgaristan ve Yunanistan'dan alışveriş yapmak için Edirne 'ye gelenler kent merkezi ve pazarda yoğunluğa neden oldu. Edirne 'ye sıkça gelen Yunan ve Bulgar turistler, alışverişini yapmak için kent merkezindeki Ulus (Sosyete) Pazarı'na ilgi gösteriyor.Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin pazarı hareketlendirdiğini söyledi.

Pazarın uluslararası özelliğe sahip olduğunu belirten Reisoğlu, "Cuma günleri oluyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla yazlık ürünlere talep arttı. Başta Yunan ve Bulgar turistler yazlık ürünlerini pazarımızdan alıyorlar." dedi.
Pazara olan ilginin esnafın yüzünü güldürdüğünü anlatan Reisoğlu, şunları kaydetti:"Pazardaki yoğunluk ekonomiye can veriyor. Yerli ve yabancı turistler kente akın ediyor. Esnaflar olarak bu ilgiden mutluyuz. Pazarda her bütçeye göre ürün var. Mağazaların yarı fiyatına satışlar oluyor. Bundan dolayı ziyaretçilerin ilgisi de çok oluyor."Pazarcı Salih Mızrak da komşunun kıyafetlerini Edirne 'den aldığını belirterek, "Pazarımıza çevre illerden de gelenler oluyor. Ürünlerimiz hem kaliteli hem de uygun fiyatlıdır." dedi.
Yunanistan'dan gelen Elena Moritis, fiyatların uygun, ürünlerin kaliteli olması dolayısıyla Edirne 'deki pazara sık sık alışveriş yapmaya geldiğini belirtti.

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