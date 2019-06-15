Edirne’de 5 vakit açık ‘Cami’ kütüphanesi İzle

-cami imamı ile röportaj

-cami cemaati ve kitapseverler ile röportajlar



( EDİRNE - ÖZEL)- İmamın okuma sevgisi camiyi 5 bin kitaplı kütüphane haline getirdi EDİRNE



- Edirne’de, ‘Tamburacılar Camii’ olarak da anılan 140 yıllık Hüseyin Bin Kemal Camii, 5 bin kitaplık arşivi ile adeta bir şehir kütüphanesi gibi vatandaşlara hizmet veriyor. Edirne Merkez’de bulunan Hüseyin Bin Kemal Cami’nde, 1995 yılından bu yana görev yapan camii imamı Fuat Kahya, 24 yıl içerisinde kendi imkanları ile temin ettiği 5 bine yakın kitap ile oluşturduğu dev kütüphane, camii cemaati başta olmak üzere gencinden yaşlısına tüm vatandaşların kitap okumasını sağlıyor. “İlim paylaşıldıkça artar” Camii imamı Kahya, kendisinin okuma sevgisi ile başladığı ve yıllar içerisinde temin ettiği 5 binin üzerinde kitap ile camii içerisinde dev bir kütüphane oluşturdu. Cami cemaatinin yanı sıra üniversite öğrencilerinin de gelerek, tıpkı bir kütüphane gibi imza karşılığında kitapları alabildiğini anlatan Kahya, “İlim paylaşıldıkça artar. O yüzden bizde ilimi paylaşmak için uğraşıyoruz. İster sahaflardan olsun isterse yeni kitaplar olsun, camimize faydalı olan her türlü kitapları koyduk” dedi.

“Dünya klasikleri, romanlar, çağdaş tefsirler.. 5 bine yakın kitabımız var” Kahya, kendisinin kitap alma, okuma ve okuduğunu anlatma merakı, hobisi olduğunu anlatarak, “Hem dini kitaplarımız, hem tarihi kitaplarımız, batı klasikleri, doğu klasikleri, romanlarımız var, bunun yanı sıra çağdaş, modern tefsirlerimiz var. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en son çıkardığı ‘Hadislerle İslam’ ve şu anda dünya çapında bir eseri olan, kaynak olan Türkiye Diyanet Vakfı’nın çıkardığı 44 ciltlik ‘Diyanet Ansiklopedisi’ var. Şu anda toplam 5 bine yakın kitabımız var” ifadelerini kullandı. Kütüphane gibi imza karşılığı kitap alıyorlar Cami içerisinde bulunan kütüphanenin tıpkı bir şehir kütüphanesi gibi işlevi olduğunu anlatan cami imamı Kahya, “Üniversite öğrencilerimiz, gençler ya da cemaatimizden vatandaşlarımız zaman zaman gelerek, imza karşılığında gelip alabiliyorlar. Herkese açık zaten, sürekli yeni kitap almaya devam ediyoruz. Kütüphanemiz şu an doldu zaten. Gençlerimize hitap etmemiz lazım. Ondan dolayı da yeniliğe devam” diye konuştu.

“Çok memnunuz, herkese tavsiye ediyoruz” Camii cemaati ve vatandaşlar da kütüphane uygulamasından son derece memnun olduklarını belirterek, “Böyle bir kütüphane uygulaması çok güzel, bizlerin vakit geçirmemizi sağlıyor. Tüm camilerimizde bu şekilde yayılması özellikle gençlerimize mutlak faydalı olacaktır” ifadelerini kullandılar. (KU-

