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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Edirne’de 24 Haziran sonuçlarını Romanlar göbek atarak kutladılar

Edirne’de 24 Haziran sonuçlarını Romanlar göbek atarak kutladılar

kutlamalardan detay ve genel

-vatandaşların göbek atışı

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçim sonuçlarının açıklanmaya devam ederken Roman vatandaşlar sonuçları göbek atarak kutladı. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken, AK Parti Edirne il binasında kutlamalar başladı.
AK Partililer araçlarıyla konvoy oluşturup kentte ‘Recep Tayyip Erdoğan' fotoğraflarıyla tur attılar. Seçim sonuçlarının gelmeye başlamasıyla birlikte il binası önünde toplanan vatandaşlar, kutlamalara başladı.
Roman vatandaşlar yolun ortasın 9/8 ezgilerle göbek attılar. (EY-
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