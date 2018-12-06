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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı İzle

Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı İzle

- Trenden inen düzensiz göçmenler ve tren raylarında yürüme detayları. - Polis ekiplerinin düzensiz göçmenleri yakalama detayı. - Rayları takip ederek sınıra doğru ilerleyen 17 Pakistanlı, polisi görünce saklanmaya çalışırken yakalandıEDİRNE (AA) - Edirne 'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tren yolundan bir grubun yürüdüğü ihbarı üzerine harekete geçti.Polis ekiplerini gören gruptakilerden bazıları kaçarken, bazıları da tren yolunda bir süre saklanmaya çalıştı. Gruptakiler, tekrar raylarda yürümeye devam etti.Ekipler Karaağaç yolu üzeri Köprübaşı mevkisindeki raylarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 Pakistan uyrukluyu yakaladı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.Öte yandan, tüfekle vurularak yaralanmış şekilde bulunan 2 yabancı uyruklu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis Akalan Yurt Dışı Tren Rayları Harekete Geç 

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