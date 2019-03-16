Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Edirne’de 1. Tohum Takas Şenliği gerçekleşti

Edirne’de 1. Tohum Takas Şenliği gerçekleşti

1. Tohum Takas Şenliği

Belediye Başkanı Sivil Toplum Halk Oyunları Yerli Tohum Araştırmacı 

-şenlikten görüntüler
-halk oyunları gösterileri
-üretici kadınlar
-Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı'nın konuşması
-Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın konuşması
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, yerli ve milli üretimi desteklemek için 1. Tohum Takas Şenliği düzenlendi.
Şenliğe katılan üreticiler, ellerindeki yerli tohumlar ile istedikleri başka tohumu takas etme imkanına sahip oldu. Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Tohum Takas Şenliği, Karaağaç Yatılı Bölge Ortaokulu Bahçesi’nde gerçekleştirildi.
Çeşitliği gösterilerinde düzenlendiği şenliğe, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, tohum araştırmacıları, sivil toplum örgütü temsilcileri, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, “Geri dönüşüm olarak çevreyi ve ülkeyi faydalı bir hale getirelim ve kendi markamızı oluşturalım. O yüzden bu projede emeği geçen herkese çok ediyoruz” dedi.
“Tohum demek, gelecek demek” Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “İlk yerli tohum takas şenliği için güzel ülkemizin dört bir yanından, İzmir Seferihisar’dan, Silivri’den, Eskişehir’den, Muğla’dan Edirne’ye teşrif eden birçok belediyemize ve belediye başkanımıza, tohumla ilgili gelecek kaygısı olan, özlemi olan, ideali olan yerli tohum üreticileri, araştırıcıları, sivil toplum örgütlerine ve tohumun gelecek demek olduğunu bilerek, buraya gelen tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.
Uygarlığın bir tohumla yeşerdiğini ifade eden Gürkan, “Yerli tohumlarımız bizim en büyük mirasımız. En büyük mirasımız olan yerli tohumlarımızı geleceğe taşımalıyız” ifadelerini kullandı. Konuşmalarının ardından, şenliğe katılan üreticiler, ellerindeki yerli tohumlar ile istedikleri başka tohumu takas etme imkanına sahip oldu.
İlgili Foto Galeriler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı