Edirne Belediyesi’nde 'haciz' tartışmaları

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( EDİRNE )- Ak Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe:- “Yani son nokta diyelim artık” EDİRNE



- AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, CHP'li Edirne Belediyesine bağlı Personel A.Ş.'nin, SGK'ya toplamda 19 milyon 850 bin TL borcu olduğundan dolayı Edirne Belediyesinin 5 değerli arsasının kuruma ipotek verildiğini söyledi.



AK Parti Edirne İl Başkanlığı toplantı salonunda, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenleyen AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, Edirne Belediyesine bağlı Personel A.Ş.’nin, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarından dolayı haczedildiğini ve hacze karşılık kentin en değerli 5 arsasının SGK’ya borç karşılığı ipotek edildiğini belirtti.

“Ödemeye niyetleri de yok esasında” Akmeşe, kentin en değerli arsaları arasında yer alan toplam 5 arsanın borç karşılığı SGK’ya ipotek edildiğini belirterek, “5 arsa Edirne’nin en değerli arsaları. Şu anda içinde işletmecileri olan arsalarda var bir kısmı. Yani son nokta diyelim artık. Daha önce bir taahhütleri var, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan anlaşıyor belediye bu borçlardan dolayı maalesef ödeyemiyorlar tekrar, ödeyememişler. Yani ödemeye niyetleri de yok esasında” dedi.

“10 milyon TL krediyi kullanmalarına rağmen SGK’ya bir kuruş ödememeleri de çok manidardır” Akmeşe, Edirne Belediyesinin yakın dönemde 10 milyon TL’lik bir kredi kullanımı yaptığını hatırlatarak, “Yani bir buçuk seneden beri bir niyetleri olsa, ha bir de şunu söyleyeyim; üstelik biliyorsunuz bir önceki mecliste de kredi kullanmak için yetki istedi, bizim arkadaşlarımızın karşı çıkmasına rağmen, ret oyuna rağmen o mecliste CHP ve İyi Parti’nin oyuyla kredi kullanmasının yetkisini de aldı. Bildiğim kadarıyla 10 milyon TL’lik bir kredi kullanmış. Bu krediyi de esasında bu devlet kurumlarına olan borçları ödemek için kullandı, öyle söylemişti bize. Fakat bu 10 milyon TL’yi de nereye kullandığını bilmiyoruz. 10 milyon TL krediyi kullanmalarına rağmen SGK’ya bir kuruş ödememeleri de çok manidardır. Bunu da sorgulamamız lazım” diye konuştu.

“Hep borç, hizmet alamama, alt yapı, su, toplu taşıma onları konuşuyoruz” Bugüne kadar CHP’li Edirne Belediyesinin kendi il başkanlığı döneminde 4 yıldır tebrik ve takdir edilecek hiçbir hizmete imza atmadığını ifade eden Akmeşe, “Ama yazık günahtır, tekrar söylüyorum. Ödenmediği borçlardan dolayı bir buçuk senede 20 milyon TL, 19 milyon 850 bin TL. Bu kadar borç içinde olan şirkete de 3 tane üst yönetici atıyorsunuz. Bu da bir çelişki, bunu da sorgulamak lazım, bir tane güzel bir şey yapsa, ‘ya başkan da bunu yaptı’ diye tebrik etsek. Maalesef bugüne kadar, ben 4 yıldan beri il başkanlığı yapıyorum. Sayın başkanı tebrik edecek bir gelişme de olmadı. Hep borç, hizmet alamama, alt yapı, su, toplu taşıma onları konuşuyoruz” dedi.

Personel A.Ş.’ye atanan 3 isim Öte yandan, söz konusu şirketin yönetimine son dönemde atanan ve alacakları ‘huzur hakkı’ bedelleri tartışma oluşturan isimler ise şöyle: “CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın kardeşi Ramazan Tanal, geçtiğimiz yıllarda yurt dışına çıkış rekoru kıran belediye başkanları sıralamasında üst sıralarda bulunan eski Havsa Belediye Başkanı CHP’li Oğuz Tekin ve son seçimlerde aday gösterilmeyen eski Belediye Meclis Üyesi CHP’li Refik Şahin.” Gürkan’dan yanıt gecikmedi Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Söz konusu konu ile ilgili SGK’ya geçmiş dönemde de borçlarımız vardı. Daha önce de yapılandırma yapmıştık. Onları ödemeye devam ederken yeni borçlarımızı ödeyemedik. Hepsini toplu bir şekilde yapılandırmayı talep ettik. SGK’da borçların yüzde 50’si kadarı maddi değeri olan bir ipotek istedi. Personel A.Ş.’nin yüzde 100 hissesi de Edirne Belediyesinde olduğu için belediyemize ait bedeli ipoteğe uygun 5 arsayı ipotek ederek, söz konusu yapılandırmayı gerçekleştirdik. Türkiye’de toplam bin 389 belediye var. Bu belediyelere baksınlar en fazla 50 tanesinin SGK’ya borcu yoktur. Ayrıca şunu da sormak lazım, ‘SGK alacağı olan kaç belediyeye ayrım yapmadan bu uygulamayı yapıyor?’ Personel A.Ş.’ye atamaları liyakat esasına uygun gerçekleştirdik. Maaş ya da huzur hakkı alabilirler de almayabilirler de. Önemli olan bu isimlerin liyakat sahibi olmaları, biz şirketi iyi yönetmeleri için göreve getirdik. Ramazan Tanal dediğiniz isim siyasal bilgiler mezunu 30 yıl özel sektör de yöneticilik tecrübesi var. Oğuz Tekin dediğiniz isim 10 yıl yerel yönetimlerde başkanlık tecrübesi var. Refik Şahin dediğiniz isim mali müşavir ve uzun yıllar meclis üyeliği tecrübesi var. Liyakatsiz insanları atamadık” dedi.



