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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Edebiyatın ‘Beyaz Kartal’ı Bahattin Karakoç dualarla anıldı

Edebiyatın ‘Beyaz Kartal’ı Bahattin Karakoç dualarla anıldı

Kuranı kerim okunması

Hastane Edebiyat Alabalık 

-Mezar ve katılımcılar detay
-Kalabalık ve duanın edilmesi
-Oğuz karakoç röp.

( KAHRAMANMARAŞ )- Bahattin Karakoç’un oğlu Oğuz Karakoç, “Babam eserleriyle yaşayacak” KAHRAMANMARAŞ

- Edebiyatın ‘Beyaz Kartal’ı olarak adlandırılan şair ve yazar Bahattin Karakoç, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı. Kahramanmaraşlı Karakoç, geçen yıl tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş Şeyhadil Mezarlığı'na defnedilmişti. Karakoç’un vefatının birinci yıl dönümünde yakını ve sevenleri kabri başında Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Bahattin Karakoç'un oğlu Oğuz Karakoç, "Babam gitti, üzüldük. Üzülmemek elde değil ama gördüğünüz gibi onun peşinden giden gençler, dostları, edebiyata gönül veren insanlar burada. Aynı zamanda ilimizin değişik kurumlarında da onunla ilgili çeşitli etkinlikler yapılıyor, anıyorlar ve babam eserleriyle yaşayacak" diye konuştu.
Anma programına katılan Ökkeş Samet Demir isimli bir öğrenci ise, Bahattin Karakoç'un 'Beyaz Dilekçe' isimli şiirini okudu.
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