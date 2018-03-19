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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Edebiyat Müzesi kapılarını açtı

Edebiyat Müzesi kapılarını açtı

Mektuplar

Edebiyat Ziyaretçiler Kültür Sanat Bulduk Irak 

-Daktilolar
-Kişisel eşyalar
-Açılış konuşması
-Kurdele kesimi
-Müze ziyareti

( BURSA -HD) BURSA

- Nilüfer Belediyesi, Mübadele Müzesi ve Fotoğraf Müzesi’nin ardından Edebiyat Müzesini de Bursalıların hizmetine sundu. Müzeler kenti olma yolunda hızla ilerleyen Nilüfer Belediyesi, Mübadele Müzesi ve Fotoğraf Müzesi’nin ardından Edebiyat Müzesi'nin de açılışını gerçekleştirdi. Gümüştepe Mahallesi'nde (Misi) açılan Edebiyat Müzesi, Türkiye’de, alanında ilk olma özelliği taşıyor. Edebiyat dünyasının tüm izlerinin, şairlerin ve yazarların el yazıları, daktiloları ve kişisel eşyalarıyla mektuplarının yer aldığı Edebiyat Müzesi'nde 4 bine yakın evrak yer alıyor. Nilüfer Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, kültür sanat şehri olarak yapılan çalışmalara bu müzeyle de ilaveleri yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Nilüfer Belediyesi’nin 3 temel hedefi eğitim, kültür sanat ve spor şehri olmaktır. Nilüfer Belediyesi olarak hedeflerimize adım yaklaşmaktayız. Nüfusumuz artmış olsa da bu hedefte projelerimizi gerçekleştiriyoruz. 2 bin yıllık Misi Köyü tarihi geçmişi olan bir bölgedir. Böyle bir alanda 3’üncü müzemizin açılışını yapmak bizleri heyecanlandırıyor. Türkiye’de tek bir yazara veya isme adanan müzeler vardır. Ama Nilüfer Edebiyat Müzesi, özellikle Türk edebiyatına geniş bir çerçeveden bakan Türkiye’de alanında ilk müzedir" dedi.
Müzede yazım tarihine belge olan ve zamana aktarılan edebiyat dünyasının tüm izlerini ziyaret edenlerin bulabileceğini belirten Nilüfer Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, “Sözcüklerin ardı ardına dizilirken, hayatı anlattıkları ve hayat buldukları dünyamızda zihnimizde iz bırakan cümleler müzeyi gezenleri karşılayacaktır. Yakıdan inceleme fırsatı bulanlar şair ve yazarların el yazıları, daktiloları, kişisel eşyaları ve mektupları ile göz göze gelecektir. Ezberdeki bir şiirin el yazması müzede karşınıza çıkacak. İlk baskı ve imzalı kitaplar bu müzede yer alacaktır. Bizler için paha biçilemeyecek daha buna benzer birçok parça müzede bulunmaktadır. Mektup odasında ise 800 el yazısı ile sergilenmektedir” diye konuştu.
Müzede ayrıca 600 civarında kitap yer aldığını belirten Bozbey, konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Müzenin pazartesi günleri hariç her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerine açık olacağı bildirildi.

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