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07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Eczaneden 500 liralık cinsel ürün aldı, parasını ödemeden kaçtı

Eczaneden 500 liralık cinsel ürün aldı, parasını ödemeden kaçtı

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Alışveriş Kamera Harekete Geç Hırsız 

-şahıs işaretlendi

( ANKARA -BLURLU) ANKARA

- Ankara’da bir eczaneye girerek 500 lira değerinde cinsel ürün alışverişi yapan şüpheli, parayı ödemeden kayıplara karıştı. Şüphelinin güvenlik kameralarına takılan rahat tavırları ise herkesi şaşırttı.Olay, dün saat 10.00 sularında Ankara’nın Yenimalle İlçesi, Söğütözü semtinde bulunan bir eczanede meydana geldi. Eczaneye giren şahıs, yaklaşık 5 dakika görevlilere sorular sorduktan sonra 500 lira değerinde cinsel ürünler aldı. Dükkandaki müşteri sayısının artmasıyla harekete geçen hırsızlık şüphelisi, parayı ödemeden dükkandan çıktı. Şüphelinin güvenlik kameralarına takılan rahat tavırları ise herkesi şaşırttı. Eczaneden çıktıktan sonra hızlı adımlarla aracına yöneldiği görülen şüpheli, kayıplara karıştı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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