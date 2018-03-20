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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Eczane deposu kundaklandı - ADANA

Eczane deposu kundaklandı - ADANA

- Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri - Ekiplerin çalışması - Deponun penceresinden görüntü - Mahalle sakinlerinden İbrahim Türkeş'in konuşması Adana 'da eczane deposu kundaklandı - Merkez Seyhan ilçesindeki bir eczanenin depo bölümü, kundaklama sonucu çıkarılan yangında hasar gördüADANA (AA) - Adana 'da bir eczanenin deposunda kundaklama sonucu çıkarıldığı belirlenen yangında hasar oluştu.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde bir eczanenin deposu kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kundaklandı.Yangını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildiren vatandaşlar, alevlere hortumla su sıkarak ilk müdahaleyi yaptı.Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.Polis ekipleri ise yaptıkları incelemede, olay yerinde bir kısmı benzin dolu iki pet şişe buldu.Mahalle sakinlerinden İbrahim Türkeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pencereden büyük bir alev çıktığını gördüm. Hemen evimin damındaki musluğa hortumu takarak söndürmeye çalıştım. Bu depoda büyük bir alev vardı." dedi.
Depoda hasara yol açan yangını çıkaran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlk Müdahale Polis Akalan Benzin Polis Ekipleri 

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