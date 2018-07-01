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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Eczane çalışanlarına darp iddiası - MERSİN Haberi

Eczane çalışanlarına darp iddiası - MERSİN Haberi

- Eczanede yaşanan arbede anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri Mersin 'de eczane çalışanlarına darp iddiası - Tarsus ilçesinde 4 eczane çalışanının, ilaç almak isteyen 2 kişi ve yakınları tarafından darbedildiği öne sürüldüMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde tartıştıkları müşteriler ve yakınları tarafından darbedildikleri öne sürülen 4 eczane çalışanı hastaneye kaldırıldı.İddiaya göre, Tarsus Devlet Hastanesinin karşısındaki nöbetçi eczaneye gelen 2 kişi ilaç almak istedi.Aradıkları ilacı bulamayınca eczane çalışanıyla tartışan şüpheliler, olay yerinden ayrıldıktan sonra yanlarına yakınlarını da alarak yeniden iş yerine geldi.Grup, taş ve sopalarla eczane çalışanlarını darbetti ve iş yerine zarar verdi.Gruptakiler tarafından darbedilen 4 eczane çalışanı, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.Saldırıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Arbede Nöbetçi Eczane 

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